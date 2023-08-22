Reuters: король Испании выдвинул кандидатуру лидера консерваторов на должность премьера

По данным агентства, монарх принял это решение после консультаций с представителями партий, прошедших в парламент по результатам состоявшихся 23 июля выборов

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, монарх принял это решение после консультаций с представителями партий, прошедших в парламент по результатам состоявшихся 23 июля выборов.

Как отмечает Reuters, для того, чтобы быть избранным главой правительства, при первом голосовании в 350-местном парламенте Фейхоо необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов. Если этого не произойдет, состоится второе голосование, по результатам которого будет достаточно поддержки простого большинства. Если избрание вновь не состоится, королю придется выдвинуть на этот пост нового кандидата.

По итогам выборов ни одна партия не получила абсолютного большинства мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера, вследствие чего политическим силам пришлось вести переговоры по вопросу возможной поддержки. Хотя победа досталась консервативной НП, вместе с ее потенциальными союзниками ей может не хватит мандатов, чтобы утвердить своего претендента на должность главы правительства.