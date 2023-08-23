Экс-премьера Таиланда перевели из бангкокской тюрьмы в больницу

Врачи диагностировали у Таксина Чинавата ишемию, гипертонию и изменения в легких после ковида

БАНГКОК, 23 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават переведен из центральной тюрьмы Бангкока Klong Prem в больницу за пределами пенитенциарного учреждения. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Департамент исполнения наказаний информировал, что 74-летний Чинават был помещен в тюремную больницу после того, как врачи диагностировали у него ишемию, гипертонию, изменения в легких в результате перенесенного ковида и грыжи межпозвоночных дисков.

Частный самолет с Чинаватом на борту приземлился во вторник в аэропорту Don Mueang. Экс-премьер прилетел в Таиланд после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе несколько приговоров с общим сроком тюремного заключения в восемь лет.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, уже затем он окончательно покинул страну.

Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. Местные СМИ отмечают, что экс-премьер подаст прошение о помиловании, на которое он может рассчитывать в связи с преклонным возрастом.