В Индонезии сообщили, что участие страны в саммите БРИКС не связано со вступлением

Президент Джоко Видодо принял приглашение и присутствует в качестве гостя, отметил его пресс-секретарь Бей Махмудин

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Участие президента Индонезии Джоко Видодо в саммите БРИКС не связано с возможным вступлением страны в объединение, он принял приглашение и присутствует в качестве гостя. Об этом заявил пресс-секретарь индонезийского лидера Бей Махмудин.

"Господин президент, приняв приглашение, присутствует на этом форуме в качестве гостя, а именно в качестве представителя Индонезии, которая председательствует в АСЕАН", - приводит портал слова пресс-секретаря индонезийского лидера. "Присутствие президента на саммите не связано с вопросом членства Индонезии в БРИКС", - отметил Бей Махмудин, чьи слова приводит портал Detik.

Президент Индонезии находится в поездке по странам Африки. Он посетил Кению, Танзанию, также предстоят визиты в Мозамбик и ЮАР. Видодо примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, где планирует провести несколько двусторонних встреч. С кем именно планируются переговоры, администрация не указывает.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.