Посольство в РФ заявило, что Токио остановит сброс воды с АЭС при превышении фона радиации

После начала сброса воды с "Фукусимы-1" Япония продолжит проводить три вида мониторинга с участием МАГАТЭ на многоуровневой основе, сообщили в диппредставительстве азиатской страны в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Токио обещает обеспечить безопасный сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан и остановит процесс в случае превышения радиационного фона. Об этом заявили ТАСС в посольстве Японии в Москве.

"Япония примет все возможные меры для обеспечения безопасности сброса воды в море и после его начала, а также не будет проводить такой сброс воды, который может негативно повлиять на здоровье людей и окружающую среду, - отметили в диппредставительстве. - При этом в случае возникновения таких явлений, как превышение норматива концентрации радиоактивных элементов и других, Япония примет соответствующие меры, включая отказ от сброса или его приостановку".

Там подчеркнули, что после начала сброса воды с "Фукусимы-1" японская сторона продолжит проводить три вида мониторинга с участием МАГАТЭ на многоуровневой основе: мониторинг очищенной воды в резервуарах, мониторинг в режиме реального времени и мониторинг морской акватории. В японском посольстве также указали, что результаты мониторинга, проводимого правительством страны и компанией Tokyo Electric Power (TEPCO), "будут обнародованы как внутри страны, так и на международном уровне".

"МАГАТЭ будет продолжать участвовать в процессе, занимая независимую позицию, - добавили в посольстве. - Правительство Японии и компания ТЕРСО будут и далее прилагать все усилия для обеспечения безопасного сброса при постоянном участии МАГАТЭ, включая проводимые им обзоры".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала японскую сторону предоставить заинтересованным государствам всю информацию о процессе, вплоть до возможности брать пробы непосредственно на месте сброса.