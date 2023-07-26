Капля в море чего? Как слив воды с "Фукусимы-1" сказывается на отношениях Китая и Японии

Андрей Попов — о ситуации вокруг сброса воды с японской АЭС и о спектре противоречий Токио и Пекина

Как слив воды с "Фукусимы-1" сказывается на отношениях Китая и Японии

АЭС "Фукусима-1" © AP Photo/ Hiro Komae

Главное таможенное управление КНР 7 июля заявило, что запретит ввозить продукты из 10 префектур Японии в связи с решением и одобрением плана Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в Тихий океан. 21 июля правительство Японии потребовало от Китая отменить якобы введенные там тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность.

"Мы требуем в соответствии с научными данными скорейшей отмены этих мер в отношении импорта продовольственных товаров. Если в Китае введены тотальные проверки морепродуктов из Японии на радиоактивность, то это противоречит международной тенденции к смягчению и отмене таких ограничений", — заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Китай остается непреклонен.

С чего началось и к чему идет

11 марта 2011 года японские сейсмологи зафиксировали мощнейшие подземные толчки к востоку от берегов острова Хонсю, сейсмографы зарегистрировали землетрясение магнитудой 9,0 баллов. Волны цунами высотой до 40 м обрушились на северо-восточное побережье японского архипелага, уничтожая все на своем пути. Жертвами землетрясения и цунами стали почти 20 тыс. человек.

Удар стихии вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения на АЭС "Фукусима-1". В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, авария на станции сопровождалась взрывами и радиоактивными выбросами. Это привело к загрязнению прилегающего к АЭС района.

К настоящему времени в баках на территории станции скопилось порядка 1,3 млн т воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. Этот объем равен, например, наполнению 500 олимпийских бассейнов. Хранение воды в баках — временное решение; власти страны намерены демонтировать АЭС к 2050 году.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан накопившуюся воду, которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ. Уточняется, однако, что она по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода, который трудно отделить от воды.

Примечательно, что в отношении воды с "Фукусимы-1" Токио настаивает на использовании слова "обработанная" или "очищенная", а не "загрязненная" или "радиоактивная".

Предполагается, что вода из баков будет разбавлена морской, после этого ее сбросят маленькими порциями через подводный туннель в океан на расстоянии 1 км от береговой линии.

Реакция Китая

КНР на протяжении последних двух лет остается верна своим заявлениям, несмотря на заверения японского правительства в безопасности воды для окружающей среды и здоровья человека. Планы Японии сбросить воду с АЭС вызвали крайне негативную реакцию и у японских рыбаков, а также в Южной Корее.

Пекин потребовал, чтобы Токио сперва достиг соглашения со странами региона и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Власти КНР обвинили островитян в нарушении "международных моральных и правовых обязательств" и предупредили, что если Токио реализует свой план, то столкнется с последствиями.

В TEPCO подчеркнули, что содержание в воде с "Фукусимы-1" трития перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии; и до одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В ответ МИД КНР предложил сторонникам сброса воды лично выпить эту жидкость или принять в ней ванну. Китайское министерство указало, что "безответственные действия" японского правительства "оставят грязный след в истории". "Тихий океан — не японская канализация!" — неоднократно подчеркивало внешнеполитическое ведомство КНР.

Прецеденты для беспокойства

Исторически так сложилось, что у Японии не самый идеальный послужной список в обеспечении безопасности окружающей среды. МИД КНР после анонсирования слива воды с "Фукусимы-1" в апреле 2021 года незамедлительно припомнил Токио экологическую катастрофу, произошедшую в японском городе Минамата на острове Кюсю в середине ХХ века. Химическое предприятие Chisso на протяжении десятилетий сбрасывало загрязненную ртутью воду в залив Минамата. Это привело к отравлению морских обитателей, животных, птиц и людей.

Отравившийся терял координацию движений, испытывал онемение конечностей, общую мышечную слабость, потерю периферического зрения и нарушение слуха и речи. В крайних случаях в течение нескольких недель после появления симптомов отравления наступали безумие, паралич, кома и даже смерть. Заболевание получило распространение в 1956 году.

"Болезнь Минамата — недавний урок для Японии, боль местных жителей еще не прошла, японская сторона не должна забывать об исторической трагедии и притворяться непонимающей", — указал официальный представитель МИД КНР.

И это далеко не единственный подобный случай. Аналогичное загрязнение ртутью произошло в 1965 году в префектуре Ниигата. Кроме того, в первой половине прошлого века в префектуре Тояма было зафиксировано заболевание итай-итай, вызывавшее нестерпимые боли в суставах и позвоночнике. Болезнь вызвало промышленное загрязнение кадмием реки Дзиндзу, вода из которой использовалась для орошения рисовых полей.

Все эти истории, связанные с загрязнением рек и морей в Японии, видимо, стали водой на мельницу беспокойства Китая.

Насколько это безопасно?

С другой стороны, кому тогда, как не японцам, со всей осторожностью относиться к проблеме воды с "Фукусимы-1"? Токио считает, что власти Китая распространяют ложную информацию о сбросе очищенной от радиации воды с АЭС, и призывает Пекин "основывать свои доводы на научных данных". Оператор атомной электростанции утверждает, что зона повышенной концентрации будет ограничена 30 км акватории вокруг непосредственного места сброса. За ее пределами вода будет неотличима по своим показателям от образцов, взятых из других районов.

4 июля МАГАТЭ опубликовало свой доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио глава организации Рафаэль Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

Море противоречий

Тем временем вода с "Фукусимы" является скорее каплей в море противоречий между Пекином и Токио.

Эти две страны исторически имеют напряженные отношения, сопровождавшиеся войнами и оккупацией Японией китайских территорий. По моим личным наблюдениям и согласно разным опросам, общество КНР до сих пор не может забыть (и простить) преступления, которые совершила японская армия в ходе Японо-китайской войны (1937–1945). Например, одним из самых непримиримых эпизодов считается Нанкинская резня: в 1937 году в восточном городе Нанкин японские солдаты в течение шести недель зверски убили, по разным оценкам, от 200 тыс. до 300 тыс. китайских солдат и мирных жителей. В годы оккупации Китая милитаристской Японией специальный отряд под номером 731 производил жестокие опыты на китайцах, в том числе применяя химическое и биологическое оружие (отражено в судебных материалах). Сериалы и фильмы про сопротивление японским захватчикам можно считать отдельным кинематографическим жанром в Китае.

Кроме исторических причин недолюбливать японцев, у китайцев также есть ряд более актуальных проблем со своими островными соседями. В частности, территориальный спор вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Напряженность возникла после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. Национализация спорных островов вызвала волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Токио также не отличается доверием к соседу. Экономический рост Китая и стремительное увеличение его влияния в Азии и в мире в целом вызывают опасения у Японии. Токио, как союзник США, следует вашингтонской политике экономического и технологического сдерживания Китая. Примером этого, думаю, можно считать то, что в 2022 году была утверждена обновленная стратегия национальной безопасности Японии. Она предполагает увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в мае текущего года подтвердил планы открыть офис НАТО в Японии.

Все это не может не подстегивать опасения Пекина. А проблема со сливом воды с "Фукусимы-1" уже не кажется первоочередным вопросом в отношениях двух стран.

На мой взгляд, запрет на импорт морепродуктов — явление логичное, но временное. Пекин не мог не отреагировать жестко на утверждение плана по сливу воды после многочисленных публичных и громогласных предупреждений. Если бы Китай не ввел никаких ограничений, то к чему был весь этот шум?

При этом практика показывает, что запреты снимаются так же легко, как и вводятся. Так, в конце декабря 2022-го — начале января 2023 года Япония ввела ограничения на прибытие людей из КНР, обязав их сдавать тест на коронавирус. В ответ Пекин перестал выдавать визы японским гражданам. Менее чем через месяц эти взаимные ограничения стали постепенно сниматься.

Думаю, со временем дискуссии вокруг воды с японской АЭС также постепенно сойдут на нет и растворятся — либо в море возможностей для сотрудничества, либо в море новых проблем и противоречий. Это будет зависеть от политической воли руководства двух стран.