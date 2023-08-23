Глава МИД Белоруссии и президент Эритреи обсуждают развитие двусторонних отношений

Встреча проходит на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник проводит встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеворки на полях саммита БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В эти минуты на полях саммита БРИКС проходит встреча министра Сергея Алейника с президентом государства Эритрея Исайясом Афеворки", - говорится в сообщении.

Основная тема переговоров - поиск точек соприкосновения "в целях оживления двусторонних отношений", отметили в ведомстве. Ранее в среду Алейник провел встречу с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе. Среди основных тем переговоров были названы "активизация практических контактов на различных уровнях, в том числе обмен визитами, расширение двусторонней договорно-правовой базы, ситуация в африканском регионе".

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Как ожидается, лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую к настоящему времени подали более 20 стран, в том числе Белоруссия. Алейник в конце января заявил, что Москва выразила готовность поддержать Минск, если он захочет присоединиться к формату БРИКС. Ранее в МИД Белоруссии пояснили, что республика впервые примет участие в мероприятиях саммита - диалогах "Африка аутрич" и "БРИКС плюс", которые пройдут в Йоханнесбурге.