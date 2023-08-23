Молдавская оппозиция собрала свыше 100 тыс. подписей против правящей партии

В партии "Возрождение" уточнили, что планируют обращение с соответствующей просьбой в Конституционный суд Молдавии

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" сообщила о сборе свыше 100 тыс. подписей в поддержку отстранения от власти Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Собрано 101 тыс. 223 подписи, которые лягут в основу депутатского запроса о необходимости признать ПДС вне закона", - говорится в сообщении партии в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В оппозиционной партии уточнили, что планируют обращение с соответствующей просьбой в Конституционный суд Молдавии. Оппозиция возложила на действующую власть ответственность за экономический кризис, обвиняет ПДС в нарушении законов и конституции, а также действиях в интересах иностранного государства.

С прошлого года в Молдавии проходят акции протеста оппозиции. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной инфляцией за последние 20 лет. В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок протестующих, который находился в центре Кишинева. Некоторые лидеры оппозиции оказались под арестом, в том числе лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон и вице-председатель запрещенной партии "Шор" Марина Таубер, позже они были освобождены. Уголовные дела заведены примерно на половину депутатов парламента от оппозиционной ПСРМ.