Хорватия намерена передать Украине пакет военной помощи на сумму €30 млн

Глава хорватского кабмина Андрей Пленкович заявил, что Загреб будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется"

БЕЛГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о том, что Загреб в ближайшее время примет решение о передаче Киеву пакета военной помощи в объеме €30 млн. Об этом глава хорватского кабмина заявил в рамках своего выступления на форуме "Крымская платформа" в Киеве.

"Мы должны снова принять решение о предоставлении вам военной помощи в размере еще €30 млн в сотрудничестве с вашими вооруженными силами. Это означает, что наша поддержка носит не только риторический характер, она является конкретной и дружественной и будет последовательной столько, сколько потребуется", - отметил Пленкович, выступление которого транслировалось на YouTube-канале встречи.

"Крым - это Украина. Хорватия вместе с Украиной. Слава Украине", - заключил хорватский премьер.

Президент Хорватии Зоран Миланович подчеркивал ранее, что украинские националистические приветствия являются фашистскими, а политиков, которые подобные приветствия повторяют, назвал необразованными. Он отмечал, что выражение "слава Украине" является "кличем самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев".

Украина и страны Запада отказались признать результаты проведенного в 2014 году в соответствии с международными нормами референдума о воссоединении Крыма с Россией и начали кампанию по его международной дискредитации. Помимо введенных санкций против самой России, а также компаний, ведущих дела с Крымом, и лиц, его посещающих, они организовали ежегодный форум "Крымская платформа" для "координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первый форум прошел 23 августа 2021 года в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти.