В Британии сочли непреднамеренной ошибку Сунака при заполнении декларации о бизнесе жены

Дело закрыли, потребовав от премьер-министра внести необходимые изменения в документ

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил ошибку при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти, однако она не была преднамеренной. К такому выводу пришел в результате специального расследования комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг.

"Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса [поведения], кажется, было неумышленным, - указал Гринберг, слова которого приводит агентство Reuters. - Я подтверждаю, что дело теперь закрыто". Расследование было начато в середине апреля. Его цель состояла в том, чтобы установить, задекларировал ли Сунак свои экономические интересы в соответствии с положенными требованиями.

Согласно парламентскому кодексу поведения, премьер-министр должен предоставлять информацию о любом "финансовом интересе, который может рассматриваться другими как оказывающий влияние" на его политическую деятельность. Разбирательство началось из-за того, что Мурти имеет долю в фирме Koru Kids, которая занимается уходом за детьми. Гринбергу предстояло выяснить, могла ли супруга главы правительства получить выгоду от решения Минфина Соединенного Королевства, который в марте увеличил размер поддержки семьям с малолетними детьми, гарантировав им бесплатные часы в детских садах.

Как ранее пояснил Сунак, он выполнил необходимые требования, заранее сообщив о том, что его жена является совладелицей Koru Kids. Однако он признал, что соответствующий документ ранее официально не публиковался в полном виде. По итогам расследования комиссар закрыл дело, потребовав от Сунака внести необходимые изменения в декларацию. "Я доволен, что вопрос будет закрыт путем внесения правок", - заявил премьер-министр в письме на имя Гринберга.

Акшата Мурти - дочь индийского миллиардера Нараяны Мурти. По данным британских СМИ, ее состояние составляет около $600 млн. В апреле супруги вместе были включены в список богатейших жителей Соединенного Королевства по версии газеты The Sunday Times, заняв в нем 275-ю строчку.

Весной 2022 года Сунак, который на тот момент занимал пост министра финансов, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его жена является обладательницей особого налогового статуса. Он позволяет ей как рожденной в Индии гражданке Великобритании платить большую часть налогов за пределами королевства.