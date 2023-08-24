Минск прекратил действие соглашения с Киевом о сотрудничестве в молодежной политике

Оно было подписано в 1995 году

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области молодежной политики. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанного в городе Киеве 14 декабря 1995 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашения.