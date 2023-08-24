24 августа, 01:18
Крушение самолета в Тверской области

Япония заявила, что следит за ситуацией в России в свете авиакатастрофы в Тверской области

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в курсе сообщений о крушении в Тверской области самолета, в списке пассажиров которого был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, и продолжит внимательно следить за ситуацией внутри России. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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"Мы в курсе сообщений. Мы продолжим с большим вниманием следить за ситуацией внутри России", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
ЯпонияРоссияКрушение самолета в Тверской области
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