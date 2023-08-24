24 августа, 02:59
Военная операция на Украине

Расширение помощи Украине отказался поддержать лишь один участник дебатов республиканцев

Им стал бизнесмен Вивек Рамасвами, который заявил, что ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным из восьми участников первых дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, кто выступил против продолжения и расширения помощи Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Во время дебатов, трансляция которых велась в среду телеканалом Fox News, ведущий предложил поднять руки тем, кто считает, что США должны продолжать и расширять помощь Украине. Руки подняли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Комментируя свою позицию, Рамасвами заявил, что ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов.

"Сейчас самая большая опасность, о которой никто не говорит, - это военный союз Китая и России. Мы должны его предотвратить", - утверждал бизнесмен. По мнению Рамасвами, военная помощь Украине подталкивает Москву к более тесному взаимодействию с Пекином.

Поддержавший помощь Украине Десантис, который идет вторым по популярности в социологических опросах, пояснил, что не будет "отправлять войска на Украину". Он добавил, что вместо этого направит дополнительные силы на южную границу США. Остальные претенденты выступили с различными обвинениями в адрес России, подчеркнув важность дальнейшего оказания помощи Киеву.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее отказался участвовать в дебатах. Он обычно критикует военную помощь Украине и утверждает, что в случае своей победы на выборах добился бы завершения конфликта за одни сутки. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация