Расширение помощи Украине отказался поддержать лишь один участник дебатов республиканцев

Им стал бизнесмен Вивек Рамасвами, который заявил, что ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Вивек Рамасвами стал единственным из восьми участников первых дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, кто выступил против продолжения и расширения помощи Украине.

Во время дебатов, трансляция которых велась в среду телеканалом Fox News, ведущий предложил поднять руки тем, кто считает, что США должны продолжать и расширять помощь Украине. Руки подняли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Комментируя свою позицию, Рамасвами заявил, что ресурсы США надо сосредоточить на защите южной границы от мигрантов.

"Сейчас самая большая опасность, о которой никто не говорит, - это военный союз Китая и России. Мы должны его предотвратить", - утверждал бизнесмен. По мнению Рамасвами, военная помощь Украине подталкивает Москву к более тесному взаимодействию с Пекином.

Поддержавший помощь Украине Десантис, который идет вторым по популярности в социологических опросах, пояснил, что не будет "отправлять войска на Украину". Он добавил, что вместо этого направит дополнительные силы на южную границу США. Остальные претенденты выступили с различными обвинениями в адрес России, подчеркнув важность дальнейшего оказания помощи Киеву.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее отказался участвовать в дебатах. Он обычно критикует военную помощь Украине и утверждает, что в случае своей победы на выборах добился бы завершения конфликта за одни сутки.