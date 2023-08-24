Президент Индонезии сообщил о своем прибытии в ЮАР

По словам Джоко Видодо, он приземлился в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о своем прибытии в ЮАР. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Приземлился в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге в среду около 17:00 по местному времени, чтобы продолжить государственный визит в Южную Африку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участие президента Индонезии в саммите БРИКС не связано с возможным вступлением страны в объединение, он принял приглашение и присутствует в качестве гостя. Видодо примет участие в форуме, где планирует провести несколько двусторонних встреч. С кем именно планируются переговоры, администрация не указывает.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А 23 августа женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы сообщил, что новыми членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.