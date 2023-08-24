Китай и Бутан решили ускорить реализацию дорожной карты по границе

Как отметили в МИД КНР, одним из важных результатов встречи стало создание совместной технической группы по вопросам разграничения между Китаем и Бутаном

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китай и Бутан решили ускорить реализацию дорожной карты по пограничному размежеванию. Об этом говорится в сообщении МИД КНР по итогам состоявшегося в Пекине 13-го заседания группы экспертов по границе между Китаем и Бутаном.

"На основе консенсуса, достигнутого на 12-м совещании группы экспертов, обе стороны продолжили откровенные, дружественные и конструктивные дискуссии по реализации "Меморандума о взаимопонимании по ускорению трехэтапной дорожной карты по ведению переговоров о границе между Китаем и Бутаном", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из важных результатов этой встречи стало создание совместной технической группы по вопросам разграничения между Китаем и Бутаном, которая также провела свое первое заседание.

Пограничный вопрос между КНР и гималайским государством, расположенным между Китаем и Индией, имеет давнюю историю, переговоры о границе продолжаются с 80-х годов прошлого века. Несмотря на в целом дружественные отношения, стороны пока не пришли к согласию о некоторых участках прохождения общей 470-километровой границы.