СМИ: три сторонника РПК погибли от удара турецкого БПЛА на севере Ирака

По сведениям портала Shafaq News, один из погибших являлся видным полевым командиром Рабочей партии Курдистана

ТАСС, 24 августа. По меньшей мере трое сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, погибли в результате удара турецкого беспилотника на севере иракской провинции Эрбиль (входит в состав курдской автономии). Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его данным, один из погибших являлся видным полевым командиром РПК. Турецкий БПЛА нанес удар по автомобилю, где находились сторонники РПК, все они погибли. Инцидент произошел к северу от административного центра провинции, города Эрбиль.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле прошлого года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.