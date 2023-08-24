Моди заявил, что Индия будет поддерживать дальнейшее расширение БРИКС

По словам премьер-министра Индии, расширение и обновление БРИКС являются "сигналом всем институтам в мире, что они должны меняться в соответствии с требованиями времени"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Индия будет поддерживать желающие стать членами БРИКС страны в процессе их присоединения к объединению. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС.

24 августа президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил на саммите БРИКС, что страны-участницы решили пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

"Что касается других стран, которые выразили желание присоединиться к БРИКС, Индия внесет вклад в выстраивание консенсуса, необходимого для того, чтобы они стали членами организации", - заявил Моди на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

По его словам, расширение и обновление БРИКС являются "сигналом всем институтам в мире, что они должны меняться в соответствии с требованиями времени". "Это [расширение и обновление БРИКС] тот шаг, который может стать примером реформ для других институтов", - добавил Моди.