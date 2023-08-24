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обновлено 24 августа, 10:14
Саммит БРИКС - 2023

Китай призвал повысить роль развивающихся стран в глобальном управлении

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, также нужно "поддерживать развивающиеся страны в достижении лучших результатов"

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Китай призывает повысить роль развивающихся стран в глобальном управлении. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам 15-го саммита БРИКС.

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"Необходимо повысить представительство и голос развивающихся стран в глобальном управлении и поддерживать развивающиеся страны в достижении лучших результатов", - сказал китайский лидер.

"Необходимо придерживаться подлинной многосторонности, выстраивать отношения глобального партнерства в целях развития и создавать безопасную и стабильную международную среду для общего развития", - заявил председатель КНР, указав на то, что Китай всегда разделял общую судьбу с развивающимися странами.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг после встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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