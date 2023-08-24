СМИ: в КНДР назвали преступлением против человечества сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

МИД КНДР призвало Токио "немедленно прекратить опасный слив радиоактивной воды", которая серьезно угрожает безопасности и будущему человечества

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. МИД КНДР назвал непростительным преступлением против человечества сброс воды в океан с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", который начали осуществлять власти Японии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В связи с этим ведомство призвало Токио "немедленно прекратить опасный слив радиоактивной воды", которая серьезно угрожает безопасности и будущему человечества.

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) ранее приступили к контролируемому сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы начались в соответствии с намеченным ранее графиком.

Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 Бк на 1 л. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 Бк на 1 л, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. Бк на 1 л). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Очищенная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости. TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.

Причина сброса

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.