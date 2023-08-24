Молдавская оппозиция провела массовый митинг по случаю годовщины освобождения от фашизма

Партия "Возрождение" также провела марш по главным улицам Кишинева к мемориалу воинской славы "Вечность"

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Тысячи людей в Кишиневе приняли участие в массовой акции, организованной молдавской оппозиционной партией "Возрождение" по случаю 79-й годовщины освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оппозиция провела митинг и марш по главным улицам столицы к мемориалу воинской славы "Вечность". Собравшиеся принесли с собой Знамя Победы, флаги Молдавии и полотна с эмблемами Евразийского экономического союза, а также растяжки со словами: "Пространство ЕАЭС - устойчивое развитие и процветание для Молдовы". Люди также скандировали "Одна история, одно будущее", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Фашизм не пройдет", "Победа".

"79 лет назад многонациональная советская армия освободила город Кишинев и Молдавию от фашистского режима. Это настоящий праздник для нас, который мы так широко отмечаем. Сегодня наша республика вновь оказалась захваченным государством, его институты захвачены Партией действия и солидарности. <…> Мы не отступим от нашей борьбы, но, как и в прошлом, нам необходима помощь для восстановления экономики после нескольких лет провального правления этой власти", - сказал перед собравшимися депутат парламента Василий Боля.

Партия "Возрождение" принимает участие в массовых акциях протеста, которые начались в Молдавии летом 2022 года. Оппозиция требует отставки президента республики Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Протестующие возложили на власть ответственность за экономический кризис в стране. Со своей стороны власть обвиняет оппозицию в попытке государственного переворота. В этот период под следствием оказались руководители ряда партий, были закрыты все оппозиционные телеканалы.

О мероприятиях

Почтить память советских солдат сегодня утром на мемориал воинской славы "Вечность" также пришла лидеры оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, экс-президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон, депутаты парламента, а также российские дипломаты. Памятные мероприятия продолжились на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где прошло торжественное открытие благоустроенного воинского кладбища. Присутствующие осудили позицию официальных властей, дистанцировавшихся от праздничных мероприятий, а также министерство обороны, которое отказалось направить солдат почетного караула на церемонию открытия.

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг были отданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь были убиты или депортированы от 380 до 600 тыс. евреев и представителей других национальностей. Местные политики и историки охотно описывают сталинские репрессии в Молдавии, но предпочитают замалчивать преступления румынской армии и полиции. В 2005 году под давлением международной общественности Бухарест принес извинения за эти преступления.