Украина разорвала еще три соглашения с Россией и СНГ

Депутаты парламента проголосовали за разрыв соглашения о реадмиссии и о сотрудничестве в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Верховная рада денонсировала еще два соглашения с Россией и одно с СНГ. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, депутаты проголосовали за разрыв соглашения с РФ о реадмиссии, соглашения о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), а также за выход из Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках сотрудничества стран СНГ.