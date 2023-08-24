МИД Сербии заявил о нацеленности с РФ на развитие политического сотрудничества

Глава МИД Сербии Ивица Дачич и посол России Александр Боцан-Харченко также согласились с необходимостью продолжения развития экономического сотрудничества

БЕЛГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и посол России Александр Боцан-Харченко в ходе состоявшейся встречи согласились с необходимостью продолжения дальнейшего развития политического и экономического сотрудничества двух стран. Об этом говорится в опубликованном заявлении сербского внешнеполитического ведомства.

"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко. Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, выразив обоюдную решимость на дальнейшее развитие политического и экономического сотрудничества", - отмечается в заявлении.

В российском диппредставительстве заявили по итогам встречи, что "состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, подчеркнута нацеленность на дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества".