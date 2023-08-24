Орбан не пригласил премьеров Польши и Словакии на национальный праздник Венгрии

В канцелярии премьера Венгрии пояснили, что отсутствие приглашений партнерам по Вишеградской группе связано с напряженной политической жизнью в этих странах, в том числе с избирательной кампанией в Польше

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Венгерское правительство не пригласило премьеров Польши и Словакии на мероприятия по случаю национального праздника Венгрии - День святого Иштвана, и на открытие Чемпионата мира по легкой атлетике (20 августа). Об этом сообщило интернет-издание HVG.

"Ни премьер [Польши] Матеуш Моравецкий, ни его канцелярия не получили приглашение от венгерского правительства ни на одно из этих событий", - цитирует издание ответ канцелярии польского премьера на свой запрос. Аналогичную информацию удалось получить и от премьера Словакии Людовита Одора, который, как подчеркивает издание, является этническим венгром.

Как отмечает HVG, вместе с тем в минувшие выходные по случаю памятных событий премьер-министр Виктор Орбан встретился со многими политиками, включая президентов Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и главу Татарстана. Ни одного действующего европейского лидера на мероприятиях не было.

В канцелярии Орбана пояснили, что отсутствие приглашений партнерам по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) связано с напряженной политической жизнью в этих странах, в том числе с избирательной кампанией в Польше. "Мы современная страна и делаем то, что считаем нужным", - прокомментировал ситуацию глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Вишеградская группа позиционирует себя в качестве объединения, которое отстаивает общие интересы входящих в нее стран в Европейском союзе. Однако в последнее время СМИ стали обращать внимание на усиливающиеся разногласия внутри "четверки" и охлаждение отношений.