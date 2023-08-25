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Попытка госпереворота в Нигере

Брат отстраненного президента Нигера сообщил, что Мохамед Базум "не испытывает страха"

Амер Базум Салем отметил, что отстраненный от власти лидер пребывает в хорошем расположении духа

ДУБАЙ, 25 августа. /ТАСС/. Отстраненный от власти и удерживаемый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум пребывает в хорошем расположении духа и не испытывает страха. Об этом рассказал его брат Амер Базум Салем в комментарии телеканалу Al Arabiya.

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"Он в хорошем расположении духа. Он никогда не отступит", - отметил собеседник канала, добавив, что его брат также "не испытывает страха". По его словам, каждые два дня отстраненного от власти лидера посещает медик и приносит ему все необходимое, включая продовольствие.

Вместе с тем брат отстраненного от власти лидера высказал опасения за психологическое состояние сына Базума, который также удерживается мятежниками.

22 августа газета Le Figaro проинформировала о том, что проживающая в Париже дочь свергнутого президента Зазья Базум в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в Нигере. По словам Зазьи Базум, ее "отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать 40 градусов, при этом у них нет воды и электричества". 

Теги:
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