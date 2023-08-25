Пентагон считает ЧВК "Вагнер" угрозой для безопасности США

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты продолжат наблюдение за частной военной компанией

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для американской национальной безопасности, Вашингтон продолжает наблюдать за ней. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

По версии Райдера, ЧВК "Вагнер" является "реальной угрозой". "Как и со многими угрозами, мы продолжим следить и за этой", - добавил он.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона, по данным американской стороны, "Вагнер" "не является фактором на поле боя на Украине". "Эти силы, по сути, были выведены с поля боя", - сказал Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что США продолжат следить за деятельностью ЧВК в Африке. "Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов потенциальную опасность, связанную с этой группой или остатками этой группы. Так что мы продолжим внимательно следить за ней", - сказал Райдер.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, Пентагон считает основателя ЧВК Евгения Пригожина погибшим. В ведомстве продолжают оценивать ситуацию.