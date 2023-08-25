Власти Японии начали забор образцов воды у Фукусимы для проверки концентрации трития

Результаты анализов опубликуют 27 августа

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства окружающей среды Японии начали забор образцов воды у берегов японской префектуры Фукусима, где накануне начался сброс в океан очищенной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Образцы будут взяты в 11 местах в радиусе 50 км от точки сброса в океан очищенной воды. Результаты анализов будут опубликованы 27 августа.

В течение ближайших трех месяцев сотрудники ведомства будут на еженедельной основе анализировать пробы воды, чтобы проверять ее на содержание трития.

В четверг Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Очищенная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости. TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.

Предыстория вопроса

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1, 25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.