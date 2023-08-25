СМИ: присоединение шести стран к БРИКС способствует укреплению объединения

Как пишет газета The Indian Express, с учетом новых членов организации на нее теперь приходится половина населения мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Присоединение Аргентины, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Эфиопии к БРИКС способствует укреплению стремлений группы выступать от имени Глобального Юга. С такой оценкой итогов завершившегося в Йоханнесбурге саммита БРИКС выступила одна из ведущих индийских газет The Indian Express.

"Присоединение новых стран-членов повышает авторитет группы как представителя развивающегося мира. БРИКС сегодня - это около 40% населения планеты и более четверти мирового ВВП, а с учетом новых членов организации на нее теперь приходится половина населения мира. Она включает в себя трех крупнейших мировых производителей нефти: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран", - отмечается в публикации.

По оценке издания, международная ситуация привела к укреплению "партнерства Китая и России, превратила БРИКС в амбициозный блок, который может бросить вызов западным геополитическим взглядам и стать противовесом возглавляемым Западом форумам, таким как "Большая семерка" и Всемирный банк".

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В завершении саммита стало известно о решении участников БРИКС принять Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию в качестве полноправных участников объединения с 1 января 2024 года. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.