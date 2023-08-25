Источник сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить на встрече газовый хаб и "Аккую"

Как рассказал собеседник агентства, Анкара придает большое значение этим проектам

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Вопрос создания газового хаба в Турции и строительство АЭС "Аккую" могут стать одними из основных тем предстоящих переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

"Наряду с зерновой сделкой лидеры могут обсудить газовый хаб в качестве одной из приоритетных тем. Также они, как ожидается, обсудят ход строительства АЭС "Аккую" в Турции. Анкара придает большое значение этим проектам", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября.

Кроме того, газета Milliyet со ссылкой на источники передала информацию о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, 25 августа отправится с визитом в Киев, а после этого в сентябре посетит Москву для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Издание также утверждает, что возможны переговоры по зерновой сделке в Стамбуле представителей России, ООН и Турции. Оно называет это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает турецкая газета.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил Песков.