Орбан: решение Украины прекратить транзит газа из России наносит ущерб Венгрии

По словам венгерского премьер-министра, страна вынуждена искать новые новые пути импорта энергоносителей, рассчитывая на поставки газа из Азербайджана и Туркмении через Турцию

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России, взрыв газопровода "Северный поток" и решение Украины прекратить в 2024 году транзит российского газа нанесли ущерб энергобезопасности Венгрии, которая вынуждена искать новые пути импорта энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что в свое время российский газ поступал в Европу через территорию Украины "и все было хорошо", однако потом ситуация значительно усложнилась из-за санкций против России, а также диверсии на газопроводе "Северный поток". "Он был взорван, и все знают, кто это сделал", - заявил глава правительства. Кроме того, "украинцы говорят, что с 2024 года через них не будет поступать газ", сказал Орбан по поводу намерения Киева не продлевать истекающее в следующем году транзитное соглашение.

Чтобы обеспечить свою энергобезопасность, подчеркнул он, Венгрия вынуждена искать новые источники и маршруты доставки энергоносителей, рассчитывая на поставки газа из Азербайджана и Туркмении через Турцию, которая становится ключевым транзитным государством. По словам Орбана, Турция "держит руку на газовом кране". "Если он открыт, то газ поступает, если закрыт, то газ не идет", - сказал он о газопроводе "Турецкий поток" и его ответвлениях, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию.

Кроме того, в перспективе Будапешт рассчитывает на поставки сжиженного природного газа из Катара, который может поступать на терминалы в портах Хорватии, а оттуда - в сторону Венгрии. Все эти вопросы Орбан обсуждал в минувшие выходные дни с лидерами Азербайджана, Катара, Туркмении и Турции, побывавшими в венгерской столице по случаю национального праздника - Дня святого Иштвана.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.