Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца

Вся прибыль от продажи будет передана в Legal Defense Fund в целях борьбы с тиранией и безумием, сообщил Дональд Трамп - младший

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).

На странице в соцсети X (ранее Twitter) сын политика выложил ссылку на свой онлайн-магазин, где можно приобрести футболку за $29,9 (примерно 2 823 рублей) и плакат за $19,9 (1 879 рублей) с тюремным изображением экс-президента США. "Вся прибыль от продажи будет передана в Legal Defense Fund [фонд команды Трампа для покрытия судебных издержек] в целях борьбы с тиранией и безумием. В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь выгоду для себя, но сделаю все возможное, чтобы помочь", - написал сын политика.

В четверг бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. Трамп был освобожден из-под стражи, после чего впервые с 2021 года сделал пост в X, опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы", к публикации также прикреплена ссылка на сайт политика.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, нескольких его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.