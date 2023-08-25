Лукашенко заявил, что ядро группы "Вагнер" остается на территории Белоруссии

Как указал президент Белоруссии, при необходимости численность формирования в течение нескольких дней может быть доведена до 10 тыс. человек

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Основной костяк ЧВК "Вагнер" остается на территории Белоруссии, при необходимости численность формирования в течение нескольких дней может быть доведена до 10 тыс. человек. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив, и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти [распространяемые западными СМИ] снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем [в лагере вагнеровцев в районе города Осиповичи Могилевской области]... Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского президента, при необходимости "в течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек". "Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - заявил белорусский президент.