На Тайване вручили награду бывшему главе Пентагона

Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн не пояснил, за что именно наградили Марка Эспера

ГОНКОНГ, 25 августа. /ТАСС/. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн вручил награду прибывшему на остров бывшему главе Пентагона в администрации Дональда Трампа Марку Эсперу (2019-2020).

"Сегодня мне выпала честь получить от него [главы оборонного ведомства Тайваня] награду за то, что я сделал во время пребывания на посту главы Пентагона", - заявил Эспер в эфире тайваньского телеканала TVBS на просьбу подтвердить эту информацию. В то же время он не пояснил, за что именно ему была вручена награда и как именно она называется.

Телеканал отметил, что в ответ на соответствующий запрос оборонное ведомство острова также не подтвердило и не опровергло эту информацию. Как указали в военном ведомстве, законодательство Тайваня позволяет вручать награды иностранным гражданам в соответствии с их заслугами.

Во время пребывания на посту президента США Трампа Вашингтон одобрил поставки вооружений Тайваню по механизму FMS (Foreign Military Sales - продажа вооружений) на общую сумму $18,2 млрд. Эспер занимал пост шефа Пентагона с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.

Бывший глава Пентагона прибыл на Тайвань в составе делегации американской неправительственной организации Атлантический совет. Помимо него, в нее также вошел бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Чхве Юн Хи. В ходе визита представителей Атлантического совета приняли глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, а также глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.