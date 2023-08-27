27 августа, 11:20

Welt: ЕС в октябре примет решение о новой военно-гражданской миссии на западе Африки

По данным газеты, полицейских и солдат разместят в Кот-д'Ивуаре, Гане, Того и Бенине

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Европейский союз намерен начать военно-гражданскую миссию в странах западной Африки, чтобы помочь государствам региона в борьбе с террористами. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники.

"Страны ЕС договорились осенью начать так называемую военно-гражданскую миссию в Гвинейском заливе, - утверждает газета. - Полицейские и солдаты, число которых еще точно не определено, будут размещены в Кот-д'Ивуаре, Гане, Того и Бенине".

Ожидается, что решение будет принято на встрече глав МИД стран - членов ЕС в октябре, говорится в статье.

Миссия также, как предполагается, будет нацелена на укрепление местных сил безопасности и техническую поддержку. 

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БенинГанаТогоКот-д’Ивуар
© Информационное агентство ТАСС
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