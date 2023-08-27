В президентской партии Украины заявили о невозможности провести выборы в военное время

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что сейчас депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых "послевоенных выборов"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что выборы на Украине могут пройти только после окончания боевых действий.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия? <...> Будут ли выборы? Будут. Когда? После [окончания]", - цитирует Шуляк украинское издание "Страна".

Она добавила, что сейчас депутаты готовят изменения в законодательство, которые коснутся проведения первых "послевоенных выборов", но не уточнила, в чем будут заключаться эти нововведения.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре этого года и весной 2024 года соответственно. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в Раду. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.

Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, побывавший на этой неделе в Киеве американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. На такое прозвучавшее из Вашингтона "пожелание" в довольно резкой форме ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что выборы проведут по завершении боевых действий, "а не по желанию кого-либо из партнеров Киева".