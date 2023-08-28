Nikkei: оружейные фирмы переносят штаб-квартиры в Японию в ожидании роста военных расходов

Свои представительства в страну уже перевели или планируют британская компания BAE Systems, американские корпорации Lockheed Martin и L3Harris Technologies

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Крупные западные компании, производящие оружие, переносят свои региональные представительства и филиалы в Японию в преддверии запланированного повышения оборонных расходов Токио до 2% ВВП к 2027 году. Об этом сообщила газета Nikkei.

Как отмечает издание, британская BAE Systems к концу года планирует перевести представительство, выполняющее функции контроля за деятельностью компании в Азии, из Малайзии в Японию. В этих целях в январе 2022 года была учреждена дочерняя компания. Планируется, в частности, упрочить отношения с японской фирмой Mitsubishi Heavy Industries, которая с итальянским партнером участвует в проекте разработки истребителя.

Американская корпорация Lockheed Martin перенесла свою региональную штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Это было сделано на фоне роста напряженности в Северо-Восточной Азии, в том числе активизации ракетных пусков КНДР и растущих рисков конфликта вокруг Тайваня. У корпорации уже имеются тесные связи с Японией, которой она поставляет комплексы ПРО Patriot PAC-3 и самолеты F-35. Японская штаб-квартира будет отвечать и за деятельность в Южной Корее, на Тайване и на других рынках.

Как уточняется в публикации, американская L3Harris Technologies зарегистрировала в Японии дочернюю компанию и ведет переговоры с Минобороны этой страны по нескольким направлениям. Французская Thales, которая совместно с Mitsubishi разрабатывает миноискатели, планирует увеличить число сотрудников в Японии.

Вместе с тем существуют опасения, что наплыв иностранных производителей, особенно самых востребованных и относительно легких в изготовлении вооружений, подорвет позиции японских компаний, которые с трудом сохраняют рентабельность. При этом средние и малые поставщики комплектующих в отличие от гигантов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Японии надеются на рост числа заказов. В ОПК страны занято большое число малых предприятий. Например, выпуском комплектующих для боевых самолетов занимаются 1,1 тыс. компаний, танков - 1,3 тыс., военных кораблей - 8,3 тыс.

Японское правительство в прошлом году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов по образцу НАТО до 2% ВВП к 2027 году. Премьер-министр Фумио Кисида распорядился обеспечить финансирование бюджета на оборонные нужды на уровне 8,9 трлн иен ($62,2 млрд) в 2027 году. Сейчас эти расходы составляют порядка 6,8 трлн иен ($47,5 млрд).