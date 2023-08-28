Джон Керри встречался с членом правления Burismа перед увольнением генпрокурора Украины

По данным телеканала Fox News, генпрокурор Украины был снят с поста в марте 2016 года, менее чем через четыре недели после встречи Девона Арчера с Джоном Керри в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер, который также входил в правление украинской газодобывающей компании Burisma, встречался с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри всего за несколько недель до того, как в 2016 году был уволен генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который начал расследование в отношении Burisma Holdings. Это утверждает телеканал Fox News со ссылкой на внутреннюю переписку Госдепа.

По его данным, генпрокурор Украины был снят с поста в марте 2016 года, "менее чем через четыре недели после встречи Арчера с Керри" в Вашингтоне. "Девон Арчер приедет сегодня к S в 15:00, нужен человек, который встретит и поприветствует его на улице", - приводит телеканал отрывок из электронного письма Госдепа. Как отмечает Fox News после анализа других писем, под S сотрудники имели в виду Джона Керри. При этом телеканал уточняет, что нет информации, о чем именно они беседовали.

На момент встречи тогдашний вице-президент Джо Байден недавно завершил поездку на Украину, где пригрозил заблокировать гарантии США для получения Украиной кредита на $1 млрд, если генпрокурор не будет уволен.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала рассмотреть возможность импичмента американского лидера Джо Байдена в сентябре, как только законодатели вернутся с каникул. Об этом она написала в социальной сети X (ранее Twitter) в связи с заявлением Шокина, который в эфире Fox News утверждал, что занимавший в 2016 году пост вице-президента Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева.

Дело Шокина

Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После ухода с этого поста он заявил, что увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины. На этом основании Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины. В сентябре 2020 года дело было закрыто.

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в правление украинской газодобывающей компании Burisma. В период пребывания Шокина на посту главы Генпрокуратуры Украины это ведомство начало расследование трех дел в отношении Burisma, владельцем которой является бывший министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский. После отставки Шокина эти расследования были прекращены либо переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело Burisma, заявил в июне этого года, что первоначально в деле фигурировали компании Хантера Байдена, но в итоге они исчезли.

В январе 2018 года Байден, выступая в американском Совете по международным отношениям, рассказал, что, находясь на посту вице-президента США, он потребовал от занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина. При этом Байден пригрозил заблокировать гарантии США для получения Украиной кредита на $1 млрд, если генпрокурор не будет уволен. Бывший вице-президент США добавил, что под его давлением Шокин был уволен.