Экс-премьер Молдавии предостерег власти от давления на Гагаузию

Ион Кику прокомментировал конфликт между избранной руководителем автономии Евгенией Гуцул и президентом Молдавии Майей Санду

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Ион Кику назвал "разрушительным" давление властей страны на руководство Гагаузии. Об этом он заявил в эфире телеканала N-4, комментируя конфликт между избранной башканом (руководителем) автономии Евгенией Гуцул и президентом Молдавии Майей Санду, которая ранее утверждала, что гагаузские выборы прошли с нарушениями. После утверждения Народным собранием (НСГ) Гагаузии предложенного Гуцул нового исполкома Санду должна подписать закон о назначении ее членом правительства.

"Возможно, Санду надеется на то, что НСГ не утвердит исполком. Но если это произойдет, и власть не захочет принимать башкана, значит, они должны изменить все законодательство. Если это их намерение, то пусть проявят смелость и сделают это. Но я считаю, что это будет разрушительный шаг", - сказал Кику. Он не исключил, что нынешнее руководство Молдавии заинтересовано в росте напряженности в Гагаузии, большая часть населения которой симпатизирует России. "Возможно, центр хотел бы, чтобы в регионе продолжалась нестабильность, для того, чтобы как-то занять это поле", - пояснил бывший премьер.

На прошлой неделе парламент Гагаузии в четвертый раз не смог утвердить состав персональный состав исполкома, предложенный Гуцул. Депутаты сумели только согласовать его структуру, но и это решение приняли с поправкой, в которой говорится, что до 15 ноября Гуцул сократит штат сотрудников. Парламентарии обвинили Гуцул в том, что она не советуется с ними в вопросах кадровой политики. По местным законам, глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ, если депутаты не утвердят исполком до конца сентября.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился - в Центризбиркоме автономии прошли обыски, были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты НСГ тогда единогласно выразили поддержку Гуцул.