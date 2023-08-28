Байден посетит Вьетнам 10 сентября

Президент США проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Байден посетит Ханой, Вьетнам, 10 сентября 2023 года. В Ханое президент Байден встретится с Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми лидерами, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления американо-вьетнамского сотрудничества. Лидеры рассмотрят возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширения связей между людьми посредством образовательных обменов и программ развития кадровых ресурсов, борьбы с изменением климата, а также укрепления мира, процветания и стабильности в регионе", - отметила пресс-секретарь.

Ранее газета Politico сообщила, что американский лидер намерен подписать во Вьетнаме соглашение о двустороннем "стратегическом партнерстве". По словам ее источников, соглашение позволит наладить "новое двустороннее сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта". Договоренности "открывают путь к более тесному дипломатическому, экономическому и технологическому сотрудничеству", отмечается в публикации. Издание полагает, что этот шаг направлен на то, чтобы "сблизить Ханой с Вашингтоном в период возросшей напряженности с Пекином".