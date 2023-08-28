СМИ: командующий армией Судана намерен посетить Египет и провести переговоры с президентом

По данным телеканала Al Arabiya, поездку запланировали на 29 августа

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан намерен посетить Египет с визитом 29 августа и провести переговоры с президентом арабской республики Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщил со ссылкой на источники в Суверенном совете (руководящий орган) Судана телеканал Al Arabiya.

По их данным, "аль-Бурхан и ас-Сиси встретятся в египетском городе Эль-Аламейн", расположенном на средиземноморском побережье.

Ранее командующий суданской армией совершил поездку в портовый город Порт-Судан, где проинспектировал военно-морскую базу Фламинго-Бей, а также провел консультации с представителями Суверенного совета Судана, которым он руководит. По информации телеканала Al Hadath, поездка аль-Бурхана проходила в рамках его подготовки к первому зарубежному турне с начала конфликта. Канал передавал, что сразу после консультаций в Порт-Судане командующий отправится в одну из соседних стран.

Официальной информации от египетской стороны о возможной встрече пока не поступало.