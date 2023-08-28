Парламент Ливии потребовал генпрокурора провести расследование в отношении кабинета Дбейбы

Палата представителей призвала государственные учреждения отказывать Правительству национального единства в исполнении каких-либо указаний

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии выступила с требованием к генеральному прокурору страны провести расследование в отношении Правительства национального единства (ПНЕ), в частности отстраненной от должности главы МИД в ПНЕ Наджлы Мангуш в связи с ее встречей с израильским коллегой Эли Коэном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания парламента в городе Бенгази.

"[Парламент] выступает с требованием к генеральному прокурору Ливии провести расследование в отношении правительства [Абдель Хамида] Дбейбы из-за его связей с израильскими оккупантами", - приводит заявление парламента телеканал Libya al-Ahrar. Палата представителей также призвала "государственные учреждения отказывать правительству Дбейбы в исполнении каких-либо указаний". В заявлении подчеркивается, что ПНЕ не имеет легитимности. Спикер парламента Акила Салех, выступая на сессии, подчеркнул, что "палестинское досье - это проблема всех мусульман, и никто не имеет права идти на компромисс по этому вопросу".

Ранее Дбейба, отстранивший от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой, посетил посольство Палестины в Триполи и заверил дипломатов, что не собирается восстанавливать отношения с Израилем. Вместе с тем канцелярия Мангуш выступила с утверждением, что эта встреча была санкционирована Дбейбой. По ее версии, "итальянское правительство обещало главе ПНЕ возобновить прямое авиасообщение между Триполи и Римом в обмен на встречу".

По информации портала Al Wasat, действия главы МИД, которая провела встречу с израильским коллегой, нарушили изданный в 1957 году закон № 62 "о бойкоте Израиля". Его седьмая статья предусматривает "тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и штраф до 5 тыс. ливийских динаров (около $1 тыс.)". Портал со ссылкой на источники сообщает, что Мангуш уехала в Лондон, где живут ее родственники.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.