В США законодатель возмутилась предложением Зеленского оплатить выборы на Украине Западу

Член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт отметила, что слова президента Украины - следствие внешней политики Соединенных Штатов, которая "заключается в выдаче чеков на неограниченные суммы каждому, кто попросит"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт (от штата Колорадо) возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского о возможности провести выборы в его стране, если их оплатит Запад.

"Зеленский предлагает провести выборы, только если Америка оплатит их. Прочитайте это предложение и просто на минуту попытайтесь его осмыслить. Он проведет выборы, только если мы заплатим за них. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче чеков на неограниченные суммы каждому, кто попросит", - написала она 29 августа на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Зеленский допустил проведение выборов на Украине до окончания боевых действий, если западные страны их профинансируют. По словам украинского лидера, если Запад готов предоставить средства, то на проведение выборов в мирное время нужно около $5 млрд. Сумму, необходимую для этого в условиях боевых действий, он назвать затруднился.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре этого года и весной следующего года соответственно. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в парламент. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.