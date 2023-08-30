Орбан заявил, что предупреждал НАТО об опасности конфликта с Россией

Премьер-министр Венгрии считает, что если какая-нибудь западная страна отправит военных на Украину, то это будет означать "прямую войну между Западом и РФ"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предупреждал США и НАТО о том, что конфликт на Украине может привести к крупному столкновению с Россией, однако пока его не хотят слышать.

"Если какая-нибудь западная страна отправит военных (на Украину - прим. ТАСС), это будет означать прямую войну между Западом и Россией. Эта война немедленно станет третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент, - сказал Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону, которое вышло на странице Карлсона в соцсети X (ранее Twitter). - Это абсолютно ясно не только для меня, но и для людей на улицах, для обычных граждан, что мы живем в очень опасный момент, что третья мировая война стучится в дверь и мы должны быть очень и очень осторожны. Это мое постоянное послание Америке и саммиту НАТО - будьте осторожны".

На вопрос ведущего о том, какой ответ он получил на эти предостережения, Орбан заявил, что его не услышали. "Они больше, поэтому они умнее", - сказал премьер Венгрии.