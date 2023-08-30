Польша заявила о готовности закрыть погранпереходы с Белоруссией при необходимости

Представитель польской службы пограничной охраны поручик Анна Михальская сообщила, что работающие там польские пограничники будут направлены на охрану так называемой зеленой границы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пограничные переходы на границе Польши и Белоруссии при необходимости будут закрыты, а работающие там польские пограничники будут направлены на охрану так называемой зеленой границы. Об этом сообщила представитель польской службы пограничной охраны поручик Анна Михальская.

"Если бы дошло до закрытия границы, подразделения [погранохраны] сконцентрировались бы на охране так называемой зеленой границы с Белоруссией", - сказала она. Михальская отметила, что в последнее время выдаются дни, когда регистрируется всего по несколько попыток нелегального перехода границы. "С одной стороны это внушает оптимизм, но с другой может свидетельствовать о том, что иностранцы концентрируются в Белоруссии в других местах, чтобы прорваться большой группой".

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский предупредил, что польская граница может быть закрыта в случае "критического инцидента", к которому он отнес "использование огнестрельного оружия или массовый нелегальный переход границы".

В 2023 году польская погранохрана зарегистрировала около 18,5 тыс. попыток нелегального проникновения в Польшу с территории Белоруссии. За весь 2021 год таких попыток было 40 тыс., в 2022 - 15,7 тыс.