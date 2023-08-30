Президент Грузии планирует зарубежные визиты, несмотря на отказы правительства

Правительство отказывало Саломе Зурабишвили в совершении визитов на Украину с 22 по 24 августа, Швейцарию 16 сентября, Болгарию с 27 по 29 сентября, Польшу со 2 по 3 октября, Бельгию с 4 по 6 октября, Данию с 31 октября по 2 ноября, ОАЭ с 1 по 2 декабря, Чехию с 10 по 12 декабря и Израиль с 18 по 20 декабря

ТБИЛИСИ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала визит в Германию, несмотря на практику правительства отказывать ей в зарубежных поездках.

"Администрация президента обратилась к правительству Грузии по поводу указанного визита 12 июля 2023 года, на что правительство Грузии распоряжением от 3 августа 2023 года официально в письменном виде отказало ей согласно соответствующему пункту конституции", - говорится в заявлении кабмина.

Ранее администрация президента Грузии сообщила о запланированном визите Зурабишвили в Берлин 31 августа. Отмечалось, что переговорами с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером открывается серия ее встреч с европейскими лидерами в поддержку получения республикой статуса кандидата в члены ЕС в конце года.

До этого правительство отказывало президенту в совершении визитов на Украину с 22 по 24 августа, Швейцарию 16 сентября, Болгарию с 27 по 29 сентября, Польшу со 2 по 3 октября, Бельгию с 4 по 6 октября, Данию с 31 октября по 2 ноября, ОАЭ с 1 по 2 декабря, Чехию с 10 по 12 декабря и Израиль с 18 по 20 декабря. Согласно Конституции Грузии, подчеркивают в кабмине, президент исполняет представительские полномочия во внешнеполитических делах только с согласия правительства.