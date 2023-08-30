МИД Ирана: налаживание отношений Сирии с Турцией позитивно повлияет на ситуацию в регионе

В Тегеране приветствовали усилия, которые прикладываются при содействии России для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приветствовал усилия, которые прикладываются при содействии России для нормализации отношений между Сирией и Турцией. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, дипломат заявил на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. По его словам, на состоявшейся в апреле в Москве четырехсторонней встрече (РФ, Иран, Сирия и Турция) был достигнут прогресс на сирийско-турецком направлении.

"Все участники совещания в Москве подчеркнули значимость уважения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, - отметил Абдоллахиян. - Установление добрососедских отношений между Дамаском и Анкарой будет способствовать созданию позитивного климата в регионе".

Со своей стороны глава сирийского МИД Фейсал Микдад указал на условия, которые должна выполнить Турция для налаживания связей с Сирией. "Чтобы наши отношения вернулись в нормальное русло, турецкие войска должны быть выведены со всей сирийской территории", - заявил он. Кроме того, по его словам, другим препятствием на пути восстановления двусторонних связей остается вопрос о террористических формированиях. "Анкара должна положить конец их подрывной деятельности в Сирии", - отметил министр.