ЕС обсудит с Кулебой, "как прекратить войну на основе мирного плана Зеленского"

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, глава МИД Украины проинформирует участников встречи в Толедо о том, как прошли переговоры в Джидде

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в городе Толедо обсудят с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "как прекратить войну на основе мирного плана [президента Украины Владимира] Зеленского". Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Вчера была встреча министров обороны, сегодня - министров иностранных дел. Сегодня мы проведем дискуссию с участием министра Кулебы, который прилетел, чтобы проинформировать министров о ситуации и особенно о том, как прошли переговоры в Джидде и как на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке мы сможем продвигать мирный план президента Зеленского, - сказал Боррель. - Вчера мы обсуждали военные и оборонные аспекты, сегодня - больше дипломатию. Не только о войне, но и о том, как закончить войну с точки зрения мирного плана президента Зеленского".