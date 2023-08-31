Президент Руанды отправил в запас 12 генералов и более тысячи офицеров

Как уточняет газета The New Times, в запас были отправлены в том числе бывший министр обороны и старший советник президента по вопросам безопасности Джеймс Кабаребе, посол Руанды в РФ генерал-полковник Франк Мушио Каманзи, экс-глава Минобороны Альберт Мурасира, посол Руанды в Эфиопии Чарльз Карамба

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме своим указом отправил в запас 12 генералов и свыше 1 000 офицеров. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте Сил обороны Руанды.

Как уточняет руандийская газета The New Times, в запас были отправлены бывший министр обороны (2010-2018) и старший советник президента по вопросам безопасности Джеймс Кабаребе, посол Руанды в РФ генерал-полковник Франк Мушио Каманзи, экс-глава Минобороны (2018-2023) Альберт Мурасира, посол Руанды в Эфиопии Чарльз Карамба и другие.

Президент также отправил в запас несколько сотен офицеров.