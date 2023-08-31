В МИД Люксембурга заявили о провале политики ЕС в отношении стран Африки

Как отметил глава министерства Жан Ассельборн, Брюссель предъявляет слишком много требований к странам континента и мало дает им взамен

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Политика Евросоюза в отношении Африки провалилась, и Брюссель продолжает терпеть неудачи, поскольку предъявляет слишком много требований к странам континента и мало дает им взамен. Такое мнение выразил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

"Она (политика ЕС - прим. ТАСС) провалилась и продолжает идти не по плану. <...> Мы должны снова начать диалог с Африкой, при этом нужно, чтобы ее представители понимали, что мы не только от них чего-то хотим, но можем что-то предложить", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2015 году на пике кризиса беженцев Европа пообещала Африке, что двусторонние отношения "не будут сводиться только к вопросам миграции", в них также будет присутствовать компонент "экономической поддержки", напомнил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга.

При этом он подтвердил, что его страна поддержит введение ЕС санкций против Нигера. "Мы должны подумать о том, как мы можем санкциями изменить ситуацию [в Нигере]", - отметил он. Кроме того, по его мнению, Европа должна поддержать "любые решения" Экономического сообщества стран Западной Африки в отношении Ниамея.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

30 августа в Габоне группа высокопоставленных военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.