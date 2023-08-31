Глава МИД Австрии заявил, что события в Африке показали ослабление влияния ЕС в регионе

По его мнению, Евросоюз должен переосмыслить свой подход к отношениям со странами континента

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Последние события в африканском Сахеле говорят о том, что европейские влияние в этом регионе намного меньше, чем предполагали в ЕС. Об этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил перед неформальным заседанием министров иностранных дел ЕС в испанском городе Толедо.

"События в Африке, в частности в Сахеле, должны стать для нас тревожным звонком. В Нигере размахивают российскими флагами, поют антифранцузские песни, что показывает, что наша мягкая сила, наше влияние намного меньше, чем мы думали", - считает дипломат.

По его мнению, Евросоюз должен переосмыслить свой подход к отношениям со странами Африки. "Мы все еще используем слишком высокомерный тон", - посетовал министр.

Обстановка в регионе

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В ЕС заявили, что полностью поддерживают Базума, и призвали к "восстановлению конституционного порядка".

Утром 30 августа группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.