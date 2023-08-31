Лукашенко назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести "Вагнер" из Белоруссии

По словам президента Белоруссии, Польша и страны Балтии сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к границам республики крупные воинские формирования

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Требования Польши и стран Балтии о выводе с территории Белоруссии ЧВК "Вагнер" являются необоснованными и глупыми. Об этом в ходе заседания Совета безопасности республики заявил ее президент Александр Лукашенко.

"Они (Польша и страны Балтии - прим. ТАСС) <...> уже требуют немедленного вывода их (бойцов ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии указал на то, что руководство Польши и стран Балтии намеренно нагнетает истерию по поводу присутствия в республике вагнеровцев.

Требование к Минску о том, "чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии", 28 августа озвучил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии. Он также сообщил, что Польша и страны Балтии в случае серьезных инцидентов закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления о том, что, разместив на своей территории отряд ЧВК "Вагнер", республика стала представлять угрозу для стран-соседей.

Минобороны Белоруссии ранее сообщало, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" дислоцированы в лагере под городом Осиповичи Могилевской области. Оборонное ведомство информировало, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывали выполнение учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", расположенном вблизи белорусско-польской границы. Также вагнеровцы задействовались в подготовке специальных подразделений МВД Белоруссии.