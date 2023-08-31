31 августа, 09:52, Иранская разведка обвинила "Моссад" в подготовке крупнейшей диверсии на объектах ВПК

По данным агентства Tasnim, члены преступной группировки под прямым руководством израильской службы внешней разведки намеревались сорвать запуск ракет путем поставки некачественных и дефектных деталей, из-за чего ракеты должны были взрываться при запуске