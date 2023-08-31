Иранская разведка обвинила "Моссад" в подготовке крупнейшей диверсии на объектах ВПК

ТАСС, 31 августа. Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) обвинили израильскую службу внешней разведки "Моссад" в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, члены преступной группировки под прямым руководством "Моссада" намеревались сорвать запуск ракет путем поставки некачественных и дефектных деталей, из-за чего ракеты должны были взрываться при запуске.
Иранская разведка задержала всех подозреваемых в саботаже.